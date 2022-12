Maior presépio vivo da Europa traz uma mensagem importante

Paróquia de São Tiago de Priscos, em Braga, inaugurou, este domingo, o seu presépio ao vivo, “um projeto de causas e pessoas”, que este ano tem como temática a violência no namoro.

“Este presépio tem a missão de tentar, ao longo de todo o ano, integrar na sociedade pessoas que fizeram coisas más, mas também tem a missão, na altura da inauguração e durante todo o período de visitação, de chamar a atenção para a necessidade de sofremos com o sofrimento dos outros”, disse à comunicação social o padre João Torres, pároco de Priscos.

O “Presépio ao Vivo de Priscos” foi inaugurado no domingo, dia 11 de dezembro, e contou com a presença do Arcebispo de Braga, D. José Cordeiro, e Marta Nogueira, uma jovem que foi baleada pelo ex-namorado e tem duas balas alojadas na cabeça.

A marca distintiva do “maior presépio da Europa face a todos os outros é a capacidade de fazer o Natal acontecer ao longo de todo o ano”, realçou o padre João Torres.

“São José, protegeu Nossa Senhora. Em vez de a agredir, em vez de a expor perante a comunidade, porque a amava, cuidou dela e protegeu-a e não a agrediu, não a violentou”.

Daí este enquadramento “da violência no amor com o mistério do Natal”, sublinhou o pároco de Priscos

Na XVI edição do evento, a organização quer ajudar figurantes e visitantes a refletir sobre essa temática.

A organização destaca que “todos os tipos de violência devem ser reportados e que deve-se procurar ajuda, tanto policial, quanto às equipas especializadas de proteção ou de apoio psicológico”.

O Presépio ao Vivo de Priscos é um espaço de 30.000 m2, com mais de 90 cenários e 600 figurantes.

“O presépio procura transmitir o coração mais profundo do presépio e colocar Deus Menino em primeiro lugar sem o folclore das cidades natal, com as suas coreografias publicitárias, os seus aparatos de luzes e de presentes e os seus rituais comerciais”.

As construções são feitas pelos paroquianos de Priscos que oferecem o seu tempo, habilidades e competências.

“Sem o povo de Priscos não havia o Presépio ao Vivo… eles no meio dos muitos afazeres conseguem colocar o seu talento, a sua energia e conhecimento ao serviço deste sonho, que é contar a verdadeira história do natal”, afirma.

A construção dos cenários e a manutenção do espaço também conta com a ajuda dos reclusos do Estabelecimento Prisional de Braga.

“A presença dos reclusos enquadra-se no projeto «Mais Natal – Priscos», vencedor do orçamento participativo de 2015, 2016 e 2018 do Município Braga.

Este projeto incide sobre a dignificação e humanização dos reclusos visando a reinserção social, designadamente através do trabalho e da interação com a comunidade de Priscos”, informa a organização.

De acordo com os cálculos da organização, já passaram pelo “Presépio Ao Vivo de Priscos” cerca de 50 reclusos.

O presépio ao vivo está exposto nos seguintes dias: 18 de dezembro (15h00 às 18h30); 25 de dezembro (16h00 às 18h30).

No mês de janeiro as visitas são nos dias 1, 7, 8, 14 e 15.