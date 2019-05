Maior parte dos crimes acontecem online

O diretor da Unidade Nacional de Combate ao Cibercrime e a Criminalidade Tecnológica da PJ alertou que “grande parte da criminalidade é praticada com recurso a meios informáticos”, através da Internet e das redes sociais.

Carlos Cabreiro falava aos jornalistas na sede da Polícia Judiciária (PJ), em Lisboa, onde decorreu um encontro que juntou vários especialistas do “ECTEG-European Cybercrime Training and Education Group”.

A missão do ECTEG é apoiar o esforço desenvolvido pelas polícias e magistrados dos Estados membros da União Europeia (UE) na luta contra o cibercrime, melhorando as capacidades técnicas e científicas em matéria de formação, investigação e desenvolvimento em parceria com especialistas das polícias, do mundo académico e do setor privado.

