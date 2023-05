Maior festival europeu de minicarros personalizados é em Guimarães

A Universidade do Minho, em Guimarães, recebe esta quarta-feira à tarde o “Race Party”, considerado o maior festival académico europeu de provas de minicarros personalizados.

A iniciativa espera cerca de 300 alunos das universidades de Aveiro, Coimbra, Minho, Porto e Lisboa em provas de design, rapidez e distância, além de desafios surpresa e aos campeões e vários prémios. O evento decorre das 12h00 às 16h30, na nave principal do campus de Azurém, sendo a entrada livre. A organização cabe ao Departamento de Engenharia Mecânica e ao Centro de Investigação em Microssistemas Eletromecânicos (CMEMS) da Escola de Engenharia da UMinho.

Os minicarros foram construídos neste semestre letivo e seguem os princípios da engenharia, procurando desempenhos ótimos (não se usa fuel nem bateria), soluções criativas, design inovador e preocupação ambiental, além de se fomentar o espírito de equipa. Alguns são mais velozes ao estilo dragster e outros são do tipo pinewood derby, usando um bloco de madeira de pinho e com quatro rodas de plástico.

“Há eventos do género no Reino Unido, Alemanha ou França, mas mais localizados e sem a nossa dimensão, organização e experiência, esta é já a 9ª edição”, explica o coordenador Paulo Flores. Este professor convidou docentes de Engenharia Mecânica de outras academias nacionais onde também se fazem pontualmente provas internas de exibição e os respetivos alunos “ficaram contentíssimos e motivados” em vir a Guimarães.

No programa destaca-se a prova de rapidez, às 12h30, em que cada minicarro dragster, acionado por uma mola, percorre cinco metros o mais rápido possível. A prova de distância é às 15h00 e ganha o veículo que chega mais longe num só lançamento. Segue-se a prova surpresa, havendo 15 minutos para cada grupo ajustar a eficiência e performance do seu bólide para um determinado objetivo. Já o desafio dos campeões vai permitir, às 16h00, uma última tentativa para os concorrentes que queiram superar o desempenho dos minicarros vencedores.

“Esta iniciativa criada em 2015 é já comparável a eventos similares dos EUA e permite a estudantes portugueses de Engenharia Mecânica e Engenharia do Produto desenvolverem protótipos físicos e virtuais com várias soluções, adequando a complexidade ao seu grau de conhecimento científico-tecnológico e à sua ligação a uma futura profissão”, realça Paulo Flores. O evento insere-se nas atividades letivas do Projeto Integradora Engenharia Mecânica II e tem captado o interesse do mercado, tendo o apoio de entidades como a Continental, a ValorPneu e a Porsche.