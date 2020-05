Maior feira têxtil da Europa já conta com empresas portuguesas para 2021

Já é seguro que a próxima edição da Heimtextil, de 12 a 15 de Janeiro, em Frankfurt, terá casa cheia. De acordo com a organização da mais importante feira mundial de têxteis-lar é grande a expetativa e as reservas já efetuadas cobrem 95% dos 231.500 m2 que foram ocupados na última edição.

Numa feira onde empresas e marcas portuguesas ocupam sempre posição de relevo, a organização da Messe Frankfurt destaca desde já as presenças da A. Ferreira & Filhos e da Narciso Pereira Mendes, Herd, na área Beautiful Living do hall 9.0. Também a Sorema, a Lameirinho e a Miguel Antunes Fernandes são citadas entre as empresas de prestigio que marcam presença no hall 11.0, no espaço dedicados os produtos têxteis inovadores para cama.

Na última edição, em janeiro deste ano, Portugal contou como de costume com uma forte comitiva enquadrada pelo projeto From Portugal e esteve representado por um total de 78 empresas, que ocuparam uma área de 5 800 metros quadrados entre os quase 3 mil expositores de 64 diferentes países.

“Embora as previsões sejam difíceis de fazer no momento, esperamos ser capaz de oferecer aos atores internacionais do setor uma qualidade positiva de primeira ambiente para seus negócios em janeiro de 2021 “, diz em comunicado Olaf Schmidt, Vice-Presidente de Têxteis e Tecnologias Têxteis da Messe Frankfurt.

O responsável da Heimtextil acredita que “as pessoas ainda vão querer encontrar pessoalmente para trocar seus produtos – e talvez mais do que depois deste ano de crise – e que os contatos pessoais são os melhores pré-requisito para bons negócios a longo prazo. As ofertas virtuais podem, é claro complementar a comunicação global. Mas reuniões pessoais e os experiência de toque, especialmente no setor têxtil, permanecerá essencial”.