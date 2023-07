Maior encontro de jovens lusodescendentes da Europa ainda tem vagas

Workshops, empreendedorismo, cultura e espaço para partilha de experiências, explorar Braga, conhecer novas pessoas… Estas são apenas algumas das vertentes do que se poderá esperar do próximo Encontro Europeu de Jovens Lusodescendentes, evento para jovens europeus organizado pela associação Cap Magellan, este ano com especial enfoque nas temáticas da empregabilidade, do digital e do desenvolvimento sustentável. É já em agosto e ainda há vagas.

A Cap Magellan, associação de jovens ligada à diáspora portuguesa, quer reunir jovens e trabalhadores de origem lusófona ou lusodescendentes para o maior encontro de jovens da diáspora portuguesa, de 8 a 13 de agosto, em Portugal, na cidade de Braga. Os participantes devem ter entre os 18 e os 35 anos.

Em entrevista aos (também jovens) responsáveis pela organização deste evento, Vincent Pignon e João Maria França Martins, percebemos que é numa lógica informal e dinâmica de partilha de conhecimento que a Cap Magellan quer proporcionar “umas férias que também vão permitir aceder a algum conhecimento que consideramos importante valorizar relativamente à juventude lusodescendente de hoje em dia”, explica Vincent.

Este evento insere-se na missão da organização de continuar a alimentar a cultura lusodescendente e é totalmente gratuito para os seus participantes, estando ainda preparado para receber jovens com mobilidade reduzida.

As vagas incluem alojamento, transportes e alimentação reembolsáveis ao abrigo do programa Erasmus. As que sobram são atribuíveis a jovens provenientes da Bélgica, Luxemburgo e Suécia, que podem candidatar-se até à próxima segunda-feira, dia 17 de julho, através do site da Cap Magellan.

Do evento, que vai já na sua décima edição, podem esperar-se manhãs cheias de ateliers, mesas redondas, workshops e à tarde espaço para intercâmbio de conhecimentos e construção de amizades, enquanto se explora a cidade de Braga. Ao longo de seis dias, os participantes terão a oportunidade de experienciar a vida em comunidade, trocar ideias e discutir temáticas com que hoje em dia são confrontados como a empregabilidade, o desenvolvimento sustentável e o digital.

Tendo ocorrido em outras cidades nos anos anteriores, como Fátima e Lisboa, este ano ocorre em Braga, uma cidade que já foi a capital europeia da juventude, assim como cidade europeia do desporto. “Uma cidade estratégica para ligar Portugal aos jovens”, sublinha João Maria.

À imagem dos jovens, o evento tem ainda uma grande preocupação com a pegada carbónica, pelo que é objetivo da organização que estas visitas culturais se traduzam num impacto positivo na cidade e não o oposto.

Ainda numa dinâmica “glocal”, que propõe “pensar global, atuar local”, os jovens terão a oportunidade de participar num concurso de ideias com o objetivo de criar uma startup que depois será avaliada por um júri da Startup Braga. Este projeto, que tem por objetivo olhar mais a fundo para os problemas e oportunidades da cidade, poderá depois vir a ser alimentado.

Os dois jovens sublinham ainda que este evento tem sido possível graças às parcerias que trabalham em conjunto com a associação e ao abrigo do programa Erasmus. Por esta razão, a Cap Magellan assume estar sempre aberta a novas parcerias, especialmente de associações ligadas à lusofonia.

No último dia do evento, haverá uma transmissão em direto para que quem não possa estar presente testemunhe os resultados do concurso Startup.

Veja aqui a entrevista completa.