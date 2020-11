Maior avião de passageiros do mundo despede-se de Portugal

A companhia aérea Hi Fly vai deixar de operar, no final deste ano, o Airbus A380, o maior avião de passageiros do mundo. As razões estão ligadas à escassa procura devido à pandemia de covid-19.

A decisão de não prolongar o período de aluguer inicialmente estabelecido, “depois de quase três anos de operações bem-sucedidas em todo o mundo”, fica a dever-se, explicou a Hi Fly no Facebook, “à diminuição da procura de aviões muito grandes”.

Segundo a companhia de Paulo Mirpuri, o Airbus A380 será substituído por “um avião menor e mais adequado às atuais condições de mercado”, o Airbus A330.

Um ano depois de estar a operar em Portugal, o A380 da Hi Fly, o 9H-MIP “Salve os Recifes de Coral” – que tem capacidade para 471 passageiros repartidos por três classes ou 800 em classe económica – sofreu uma adaptação tendo em conta a realidade do pós-pandemia, tendo sido transformado num avião com maior potencial de carga de mercadorias.

Incluindo a Hi Fly, apenas 15 companhias aéreas em todo o mundo operam o A380. Em Portugal, dadas as suas grandes dimensões, o “Rei dos Céus” só aterra nas pistas da Base Aérea 11, em Beja, estacionando depois na placa do Terminal Civil Aeronáutico (TCABeja).

Leia o artigo completo em Jornal de Notícias.