Maior assassino da história do Brasil executado

Pedrinho Matador construiu uma lenda feita de violência e sangue. Considerado o maior assassino em série do Brasil, com 71 mortes “confirmadas” pela Justiça, e mais de 100 reclamadas, converteu-se ao cristianismo em 2018 e criou um canal no Youtube a alertar para os malefícios da vida de crime. Morreu no domingo “Pedro Rodrigues Filho, ex-matador”, como se definia após sair da cadeia.

“Quem mata pela espada, morrerá pela espada”. O versículo de São Mateus aplica-se a “Pedro Rodrigues Filho, ex-matador”, o novo cristão conhecido no Brasil como “Pedrinho Matador”, assassinado a tiro no domingo de manhã, nos arredores de São Paulo. A lenda, que cresceu à lei da bala e da faca, terminou de forma violenta. Um grupo de encapuzados eliminou o mais prolífico assassínio em série brasileiro, acusado de 71 homicídios, incluindo o do próprio pai, dos mais de 100 assassinatos que diz ter no historial.

A morte do pai é um exemplo do retorcido sentido de justiça daquele criminoso, que vingou a morte da mãe ao matar o progenitor na cadeia onde ambos cumpriam pena. “Ele deu 21 facadas na minha mãe, então dei 22”, disse Pedrinho Matador, num programa da TV Record. “O povo diz que comi o coração dele. Não, eu simplesmente cortei, porque era uma vingança, não é? Cortei e joguei fora. Tirei um pedaço, mastiguei e joguei fora”, disse ainda Pedrinho Matador ao mesmo programa daquele canal brasileiro, numa das várias entrevistas que deu a vários meios de comunicação social brasileiros.

“Toda a construção da identidade do Pedrinho foi formada em cima da lenda do mal e está baseada na vida criminosa dele”, comentou Ilana Casoy, escritora brasileira que entrevistou Pedrinho Matador na cadeia, em 2005, para o incluir no livro “Serial Killers Made in Brazil”, publicado em 2014. “Há várias lendas. E ele aprendeu a usar a lenda que ele mesmo criou em torno do próprio nome”, acrescentou.

Leia o artigo completo em Jornal de Notícias.