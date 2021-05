Maio florido: escadas e sacadas floridas

vasos com sardinheiras e mangericos

semeados em caixotes e penicos,

não é só Alfama, é a primavera que clama.

Em toda a parte há trepadeiras,

no céu, um arco-íris com flores,

cheira a rosmaninho e a chocolate,

a giestas, a rosas, cheira amores.

Cheira a Maio, a carqueja e canta a cotovia

vejo a serra florida, rebanhos e abelhas

cheira a primavera, a Maio, cheira a poesia

a menina do alto da serra borrifa sua cama.

Chegou a primavera, chegou Maio com alegria,

chegou uma menina com grinalda e fortes almejos,

despediu-se do frio, do inverno, e declama poesia

abraçou a primavera e ao Maio dá beijos.

José Valgode