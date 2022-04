Maia promove cursos de português para ucranianos

A Biblioteca municipal da Maia está a promover cursos de português para os refugiados vindos da Ucrânia. A Câmara municipal afirma que o objetivo será capacitar os recursos dos ucranianos.

Começou o curso na passada terça-feira, que é promovido pela câmara municipal e pelo BabeliUM – Centro de Línguas da Escola de Letras, Artes e Ciências Humanas da Universidade do Minho. A formação é gratuita.

Toda a iniciativa “pretende capacitar e apoiar os refugiados ucranianos acolhidos no nosso país, através do acesso a instrumentos que permitirão uma melhor preparação para o processo de integração”, como refere o município. As aulas serão garantidas pela professora Sofia Rente, como afirma o notícias maia.

No fim do curso, que terá cerca de um mês, os alunos poderão receber um certificado de conclusão da formação. Estão previstas seis horas semanais de aulas, que serão depois expostas nos certificados, consoante a assiduidade dos alunos.

