Mágico português encanta os norte-americanos

Foi na madrugada de sábado para domingo que Hélder Guimarães, originário do Porto, mas a viver na Califórnia, fez história no mundo da magia.

Com o seu espetáculo “O presente”, transmitido através da plataforma Zoom, conseguiu ter 6250 famílias a assistir e a pagar bilhete: 43 euros para os que receberam previamente em casa uma caixa de magia, ou 21 euros para quem não queria interagir, mas apenas assistir.

Com dois óscares da magia no currículo e fãs absolutos vindos de Hollywood – de JJ Abrams a Helen Mirren, passando por Neil Patrick Harris, Ryan Gosling e Woody Allen -, Hélder Guimarães concluiu este fim de semana o espetáculo “The Present” (“O presente”), que criou para tempos de pandemia, com mais de 6250 pessoas a assistir e interagir ao vivo, em direto e online.

