Mafalda Veiga celebra 30 anos de canções

Lisboa comemora os 30 anos de canções de Mafalda Veiga com encontro marcado no dia 26 de janeiro, no Campo Pequeno.

São três décadas de muitas histórias que a Mafalda conta por palavras que nascem com a música, como só ela sabe, resumidas em cerca de 2 horas de concerto, com uma super banda em palco: João Gil – guitarras e piano, António Vasconcelos Dias – guitarras, José Guilherme Vasconcelos Dias – teclados, David Santos – baixo, João Pinheiro – bateria e ainda um naipe de três sopros e um trio de cordas. Os novos arranjos são da responsabilidade de João Gil, trabalhados em parceria com a própria Mafalda.

O espetáculo conta ainda com três convidados especiais: Ana Bacalhau com quem a Mafalda tem partilhado momento únicos em palco, como no seu mais recente concerto em Óbidos, no âmbito do FOLIO 2018; Rui Reininho, sendo uma fã incondicional dos GNR e, em particular, da escrita do “rei” com quem gravou o dueto “Praia” e com quem colaborou para adaptação de letras, de inglês para português, de músicas conhecidas do grande público e que integram o seu concerto a solo “Crónicas da intimidade de uma guitarra azul”, sendo um desses temas apresentado neste concerto – “Luka” de Susanne Vega que passou a chamar-se “Miúdas Malukas”; Tiago Bettencourt porque nesta celebração fazia todo o sentido relembrar o dueto que interpretaram juntos no Coliseu de Lisboa em 2009 – “Balançar” do álbum “Chão”.

30 anos de canções são sempre irrepetíveis e a certeza de “uma noite para comemorar” que não pode perder.