Maestro português recebe nova distinção internacional

Depois de em 2020 ter estado na fase final do concurso “World Music Competition“, em Viena, na categoria de direção de Orquestra, e também de ter sido jurado no concurso “International Orchestra Auditions Awards“, da Samnium University of Music, em Itália, e ainda convidado para maestro honorário da Korean Orchestra – K.Classics (Coreia do Sul), o maestro Filipe Cunha foi convidado para integrar o projeto “Sociedad Musical Giuseppe Verdi“, em Guadalajara, como maestro internacional.

O anúncio foi feito nas redes sociais através pela própria entidade:

“Damos as boas-vindas como membro ativo da Sociedade Musical Giuseppe Verdi na qualidade de Mestre Internacional ao Diretor de Orquestra Filipe Cunha, de Portugal, atual diretor da Orquestra Filarmónica de Braga”.

O maestro recebeu a notícia com enorme felicidade e referiu que “acima de tudo é mais um reconhecimento do seu trabalho que vem do exterior e uma enorme responsabilidade porque leva consigo o nome de Portugal além-fronteiras”.

Filipe Cunha frisou ainda que “é uma excelente notícia, sobretudo nos tempos difíceis que vivemos com os concertos cancelados e que abre portas a futuros intercâmbios culturais”.

Recorde-se que o maestro esteve com o BOM DIA em junho de 2020, altura em que era candidato ao prémio de melhor maestro a nível global.

