Maestro português dirige orquestra do Luxemburgo

Por ocasião da sua reunião anual no Centro de Artes de Ettelbruck, a Orquestra Filarmónica do Luxemburgo (OPL) atuará no dia 11 de novembro de 2021 em Ettelbruck sob a direção de Nuno Coelho, um jovem maestro português.

A orquestra abrirá a noite na companhia do pianista espanhol Javier Perianes, com o Concerto para Piano No.21 de Mozart.

Após esta atuação, a Orquestra Filarmónica do Luxemburgo executará as “Variations sur un thème de Haydn op. 56”, de Johannes Brahms, e depois as Danças de Galánta de Kodály, assim batizadas pelo autor como forma de homenagem à orquestra cigana de Galánta, aldeia húngara onde passou sete anos da sua infância.

