Maestro de Braga precisa do seu voto para ser melhor do mundo

O maestro Filipe Cunha, que dirige a Orquestra Filarmónica de Braga, foi selecionado, na categoria de Direção de Orquestra do Concurso World Music Competition, cuja votação decorre até ao próximo dia 30 de junho. O concurso, com sede em Viena de Austria, vai na sua 28.ª edição e conta com milhares de candidatos de todo o mundo.

O maestro minhoto foi selecionado por um júri formado por distintas personalidades no mundo da música clássica, maestros e solistas oriundos de vários países com tradição diversa na música, como Rússia, Alemanha, França e Espanha.

Filipe Cunha, natural de Caminha, reside em Braga, ficou entre os melhores após prestar provas de audição através de vídeo, devido à pandemia, sendo agora candidato à próxima fase do concurso, ou seja, semifinais e final, que será presencial, entre os dias 17 e 19 de Julho se, entretanto, a covid-19 permitir.

Os candidatos passam agora, além do júri, pelo escrutínio do público em geral que terá possibilidade de votar naquele que preferem.

Para votar basta ir ao site do concurso onde, no final da página inicial, aparece a secção de votação.

Para votar no maestro terá de escrever o nome do candidato em quem quer votar, conforme aparece no vídeo (Cunha Filipe PORTUGAL) e escolher a opção de 1 a 5 pontos a atribuir. Depois passe à página seguinte (clique em add to cart) para confirmar.

É possível observar todos os candidatos através dos vídeos colocados online no site do concurso e depois regressar à página inicial e votar no concorrente preferido.

O vídeo do maestro Filipe Cunha foi rodado num concerto de Ano Novo realizado pela Orquestra Filarmónica de Braga no Teatro Sá de Miranda em Viana do Castelo a 1 de Janeiro de 2018. A obra executada é a Valsa dos Patinadores do compositor Émile Waldteufel.