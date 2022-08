Mãe e filha encontram a morte no regresso à Suíça

Uma colisão na manhã de sábado entre dois carros e um camião envolveu uma família portuguesa que regressava a A família regressava a Chaux-de-Fonds, na Suíça, depois de terem passado férias em Portugal.

Elza Nogueira, de 56 anos, e Joana Santos, de 19, – mãe e filha – morreram na sequência do acidente que ocorreu em França, na estrada entre Digoin e Paray-le-Monial, no sentido de Mâcon.

A mãe faleceu no local e, segundo as autoridades, a filha acabou por não resistir aos ferimentos, vindo a falecer no hospital horas depois.

Na viatura seguiam Elza e o marido, Joana e ainda um sobrinho do casal. A família era originária do distrito de Aveiro.

Mais de trinta bombeiros foram mobilizados na sequência do sinistro, assim como um helicóptero.