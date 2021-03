Mãe e filha dão vida à cultura portuguesa nos EUA

As empreendedoras luso-americanas Maria e Lisa Dias, uma dupla de mãe e filha, criaram a marca LisbonBlue para promover a cultura portuguesa nos Estados Unidos, retirando inspiração do azul dos azulejos espalhados pela capital.

“São produtos inspirados em Portugal que vendemos para todo o mundo”, disse à Lusa a designer Lisa Dias. Embora o alvo da marca seja o consumidor nos Estados Unidos, a loja online tem conquistado clientes espalhados por outros países, desde Reino Unido e Itália a França, Austrália e até Portugal e Japão.

“Adoramos o azul dos azulejos de Lisboa”, afirmou Maria Dias, que nasceu em Braga e emigrou para os Estados Unidos nos anos sessenta do século passado.

A responsável explicou que os efeitos da pandemia de covid-19, entre o confinamento e o cancelamento das Festas portuguesas, contribuíram para um maior interesse dos luso-americanos nas suas raizes e herança cultural.

“Recebo muitas perguntas das gerações mais novas, penso que estão muito interessados e cada vez mais envolvidos”, afirmou Maria Dias, que é também autora de livros de cozinha e conhecida nas redes sociais como “Tia Maria”.

“Penso que, com a pandemia, a família é mais importante e as pessoas estão mais próximas. Querem aprender qual a sua herança, a sua cultura”, indicou, referindo que entre os produtos mais bem sucedidos da LisbonBlue estão aventais, pósteres decorativos e canecas com frases em português e inglês.

“Cozinha da Maria”, “I’m Here for the Sardinhas”, “But first, Vinho”, “Bem-vindos” ou “Saudade” são algumas das frases disponíveis em produtos da loja, sendo possível pedir frases e nomes personalizados.

“O atrativo número um é que personalizamos os produtos com qualquer nome e qualquer língua”, afirmou Lisa Dias, salientando que as canecas personalizadas para primas e primos são um êxito junto das gerações mais novas.

“As pessoas anseiam por isto, especialmente com a pandemia. Agora o foco está na família”, acrescentou Maria Dias. “Penso que a geração mais nova está a aperceber-se de como é importante preservar a nossa cultura”, afirmou.

A LisbonBlue tem um portefólio de 700 produtos diferentes e o objetivo da dupla empreendedora é chegar aos mil até ao final de 2021, estando a ponderar a adição de novas categorias.

“Queremos expandir e ter mais produtos, possivelmente cerâmica portuguesa”, indicou Lisa Dias.

Além das t-shirts, aventais, canecas, ornamentos e objetos de decoração, a marca também desenha brincos feitos de cortiça portuguesa com padrões e ícones tradicionais, tais como o Galo de Barcelos. Os brincos e os aventais são feitos à mão.

Antes da criação desta marca, Maria e Lisa Dias encontraram sucesso com um blogue de culinária, que deu origem a um canal de YouTube e os livros de receitas de cozinha portuguesa “Taste Portugal”, o mais recente dos quais publicado em 2020.

