Por todos os sacrificios que tem passado

Pelos dias dificeis que a vida contém

Pelas lágrimas, quantas delas, por minha culpa também

Pela força de tudo ter ultrapassado

Não sei se é mais certo dizer, obrigado

Ou, humildemente, pelo sofrimento por mim causado

De coração arrependido, apenas pedir perdão, Mãe

Por todos os momentos que se esqueceu de viver

Para que a minha vida fosse fardo que pudesse suportar

Por nunca ter desistido de por mim lutar

Mesmo sem eu sequer o merecer

Pelo sofrimento, e amor incondicional também,

Do fundo do meu coração, obrigado Mãe

Há palavras que do coração são legado

Expressôes com sentimento profundo

Por isso, deste poema faço um certificado

Que a reconhece como a melhor Mãe do mundo

Para a minha Mãe, com todo o amor do mundo

António Magalhães

(Possivelmente… Poemas)