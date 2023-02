Madrid recebe a sustentabilidade portuguesa

Madrid recebeu recentemente oito marcas portuguesas de moda infantil que, graças ao “kids Moda Portugal”, puderam exibir as suas peças. Estas destacaram-se pela aposta numa linha sustentável.

“Laranjinha”, “Wedoble” e “Wolf & Rita” são algumas das marcas que marcaram presença no evento, onde, em alguns dos casos, a criação coleções foi feita através de peças antigas. As oito marcas nacionais têm em comum as preocupações ambientais relacionadas com o design das peças e os materias usados, quer na confeção, quer nos processos de produção.

A ação tem como objetivo tornar a produção mais sustentável, bem como garantir maior durabilidade das peças. Em Portugal, e de acordo com o ElTrapézio, a moda portuguesa tem uma faturação anual de cerca de 600 milhões de euros, onde 84% da produção nacional é exportada.

À Lusa, Luís Figueiredo, do projeto “Moda Portugal”, explica que “as empresas portuguesas têm tido uma capacidade de transformação e adaptação absolutamente fantástica. Temos uma indústria que tradicionalmente é uma indústria poluente e estamos a dar passos gigantescos para a tornar o mais sustentável possível”.