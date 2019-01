Madonna no Stonewall Inn

Madonna começou 2019 ao aparecer no Stonewall Inn – bar em Greenwich Village, em Nova Iorque – onde os motins que deram início ao movimento LGBTQ ocorreram em 1969.

A Rainha da Pop, nomeada embaixadora das celebrações do 50º aniversário do evento, não muito depois da meia-noite, fez um discurso e, em seguida, cantou duas músicas acompanhadas por David Banda (o seu filho adotivo de 13 anos que está no Benfica) na viola.

De jeans pretos, camisa preta, uma jaqueta de couro preta, correntes brilhantes e um laço igualmente brilhante no cabelo, Madonna subiu ao palco: “Eu só quero dizer que nunca toquei num palco tão pequeno!” Frase que foi seguida de muitos aplausos. E deu início a um inspirador discurso: “Vocês sobreviveram a 2018? Eu tenho algumas coisas sérias para dizer”. Madonna, então, colocou um par de óculos e disse: “Eu estou aqui orgulhosamente no lugar onde o orgulho gay começou, o lendário Stonewall Inn, no nascimento de um novo ano. Reunimo-nos hoje à noite para celebrar 50 anos dessa revolução.” Em seguida, ela falou sobre os esforços da comunidade contra o ódio, a discriminação e, acima de tudo, a indiferença. “Nunca nos vamos esquecer dos motins de Stonewall e daqueles que se levantaram e disseram: ‘Basta’. Meio século depois, Stonewall se tornou um momento decisivo e um ponto crítico na história. Vocês não conseguem imaginar como estou feliz por voltar para casa em Nova Iorque, onde os sonhos nascem e são forjados e trazidos à vida. Tenho orgulho de dizer que a minha jornada como artista começou aqui, e o meu compromisso com a igualdade de todas as pessoas criou raízes.” “Se realmente nos dermos um tempo para nos conhecermos, descobriremos que todos nós sangramos da mesma cor e todos precisamos de amar e de ser amados. Vamo-nos lembrar quem e o que é essa luta – nós mesmos, um pelo outro, mas, verdadeiramente e ainda mais importante, pelo que estamos lutando?”, perguntou. “Vamos levar um minuto para refletir sobre como podemos levar mais amor e paz para 2019, vamos ver como podemos fazer actos aleatórios de bondade. Talvez possamos encontrar uma abertura para levar luz. Vocês estão prontos para fazer isso?”