Madjer entra para o Guiness

Madjer, antigo craque da seleção nacional de futebol de praia, vai estar na próxima edição do livro do Guiness com o recorde de melhor marcador de sempre em Campeonatos do Mundo da FIFA.

“Orgulho imenso em estar no ‘livro dos recordes de 2021’ como o melhor marcador dos Campeonatos de Mundo da FIFA World Cup de Futebol de Praia”, escreveu o atleta nas redes sociais.

João Vítor Tavares Saraiva, mais conhecido como Madjer no mundo do desporto, detém este recorde com 88 golos marcados. No entanto, garante, na mesma publicação, que espera ver a sua marca ultrapassada “por um atleta de Portugal”.

O antigo capitão da equipa das Quinas iniciou a carreira em 1999, no Cavalieri del Mare, Itália, e, até deixar a modalidade, representou ainda clubes como Pernambuco, Milano Beach Soccer, Rio de Janeiro, São Paulo, Sporting, Alanyaspor, Al Ahli, Lokomotiv, Besiktas e Grembach Lodz.

Por Portugal, o camisola 7 marcou 1.082 golos em 587 jogos disputados.

