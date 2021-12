Madeirenses consultados sobre a estratégia turística para a ilha

A Estratégia para o Turismo da Região Autónoma da Madeira para 2022-2027 pretende afirmar o arquipélago como um “destino turístico para todo o ano”, indicou o Governo Regional, referindo que o documento segue agora para consulta pública.

“Em traços largos, a estratégia para 2022-2027 tem uma visão em linha com a da anterior (2017-2021), introduzindo a fusão experiencial entre o mar, a montanha e a cultural e revelando o destino não apenas como um “must visit” europeu, mas sim, global e com uma vasta oferta de experiências diferenciadas”, refere a Secretária Regional do Turismo e Cultura em comunicado.

O documento foi hoje apresentado, no Funchal, numa sessão pública a que assistiram cerca de 100 pessoas, na maioria ligadas ao setor turístico, de forma presencial e por videoconferência.

“É muito importante que todo este envolvimento resulte na perspetiva de que há uma identificação de cada um de nós nesta estratégia; e isso é importante porque, sendo o setor a parte fulcral deste processo, interessa que as ideias estejam alinhadas”, disse o secretário regional, Eduardo Jesus, citado no comunicado.

A Estratégia para o Turismo da Madeira para 2022-2027 foi desenvolvida pelo Governo Regional (PSD/CDS-PP), em colaboração com a empresa Deloitte Business Consulting.

“Pretende, acima de tudo, afirmar a região como um destino turístico para todo o ano, seguro, diferenciado pelo clima ameno, pelo acolhimento aos turistas e visitantes, pela autenticidade e diversidade, pela qualidade das experiências e pelo compromisso com a sustentabilidade económica social e ambiental”, sublinha a Secretaria Regional.

O documento agrega seis pilares estratégicos para o desenvolvimento turístico da região, nomeadamente natureza, turismo ativo e desportivo; mar e turismo náutico; saúde e bem-estar; património cultural; gastronomia e Vinho; estilo de vida e novas tendências; e sustentabilidade.

De acordo com a Deloitte Business Consulting, o arquipélago da Madeira apresenta oportunidades no desenvolvimento e fortalecimento do turismo em cada um dos seis pilares.

Foram também definidas seis orientações para a estratégia 2022-2027: reforçar a gestão do destino, melhorando o conhecimento e monitorizando a performance do setor; apostar na diversidade, diferenciação e estruturação da oferta turística; investir no aumento da notoriedade do destino; atrair, qualificar e valorizar os recursos humanos; fomentar o investimento e assegurar a sustentabilidade do destino em termos ambientais, económicos e sociais.

A Estratégia para o Turismo da Região Autónoma da Madeira para 2022-2027 estará disponível para consulta em breve no portal da Secretaria Regional de Turismo e Cultura.