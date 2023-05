Madeirense sequestrado na África do Sul encontrado sem vida

Um emigrante português, natural da Madeira e residente na África do Sul, foi esta quarta-feira encontrado sem vida em Joanesburgo. O homem estava desaparecido desde segunda-feira, dia em que foi sequestrado.

“Ao tomar conhecimento do trágico desfecho do sequestro ao compatriota madeirense em Joanesburgo, na África do Sul, o presidente Marcelo Rebelo de Sousa apresenta sentidas condolências à família e amigos”, lê-se num comunicado publicado no site da Presidência da República.

Até à data, sabe-se apenas que o português geria negócios ligados ao ramo dos talhos e da charcutaria.

As autoridades sul-africanas estão a investigar o caso.