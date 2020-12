Madeirense mata mulher à facada em Londres

Um homem com cerca de 30 anos, natural do concelho de Santa Cruz, terá assassinado a ex-namorada em Londres com 30 facadas.

O crime ocorreu numa casa localizada em Croydon, no sul de Londres, no último fim-de-semana. Segundo o jornal Diário de Notícias, o emigrante também apresentava alguns ferimentos, tendo sido transportado para o hospital local, onde ainda permanece internado, mas livre de perigo.

O madeirense é indiciado pela polícia como o único suspeito do crime, tendo sido detido pelas autoridades londrinas, que se encontram a investigar este caso.

O homem tem três filhos menores, um deles fruto da relação que teve com esta vítima mortal.