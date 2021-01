Madeira: um serviço completamente encerrado depois de caso de covid

As instalações da Direção Regional das Comunidades e Cooperação Externa (DRCCE) da Madeira estarão encerradas segunda-feira e no dia seguinte para desinfeção total do espaço, na sequência de um colaborador ter testado positivo para a covid-19, informa o serviço.

De acordo com a DRCCE, “o colaborador que testou positivo apenas compareceu ao serviço no dia 05 de janeiro, sendo que a partir do dia seguinte (06 de janeiro), altura em que apresentou sintomas, manteve-se em casa em isolamento profilático, onde permanece agora em recuperação”.

Uma vez que os trabalhos de desinfeção não são compatíveis com a presença de pessoas no serviço, a DRCCE não terá nenhum colaborador no espaço.

Os colaboradores do serviço estarão em teletrabalho, pelo que os utentes deverão contactar aquele organismo através do ‘e-mail’: comunidadesecooperacaoexterna@madeira.gov.pt

Segundo a Direção Regional da Saúde, a Madeira tem 2.585 de casos positivos da covid-19, dos quais 1.412 recuperados; 18 óbitos e 1.155 casos ativos.