Madeira tem novos voos para Canárias e Marrocos

A companhia aérea espanhola Binter inaugura este fim de semana um programa especial de verão na Madeira, realizando duas novas ligações diretas às Canárias e uma a Marrocos.

“Estamos muito felizes por aumentar a nossa oferta de voos entre a Madeira e as Ilhas Canárias, com o reforço das rotas existentes, mas também com a inclusão de novas, com Lanzarote, Fuerteventura e Tenerife Sul”, disse a responsável comercial, Tânia Sardinha, no Aeroporto Internacional da Madeira-Cristiano Ronaldo.

Esta programação foi assinalada com a presença também do secretário regional do Turismo e Cultura da Madeira, Eduardo Jesus, do CCO da ANA -Aeroportos de Portugal, Francisco Pita, e do diretor do Aeroporto da Madeira, Roberto Santa Clara, na infraestrutura aeroportuária madeirense.

“Os dois arquipélagos têm muitas atrações para oferecer aos passageiros e estamos confiantes de que estas rotas também favorecem o intercâmbio cultural entre estas duas regiões da Macaronésia”, opinou.

Tânia Sardinha recordou que a rota da Binter para a Madeira teve início em 2005, tendo a companhia aumentado o seu calendário de percursos, passando de quatro em 2021 para sete, o que representa uma oferta de mais de 100.000 lugares.

O responsável da ANA realçou que as estas novas rotas da Binter “vêm expandir a conectividade aérea da Madeira, alargando a oferta de rotas para um conjunto de mercados importantes para o desenvolvimento turístico da região, mas também destinos que certamente vão despertar o interesse dos madeirenses”.

Por seu turno, o governante madeirense destacou que “o reforço das operações da Binter na Madeira, que se traduzirá numa oferta superior a 100 mil lugares (+38% do que em 2021), incluindo os 62 mil do Porto Santo, é visto com grande satisfação pelo Governo Regional”.

“Significa um acreditar crescente no destino por parte da companhia espanhola”, disse.

Eduardo Jesus acrescentou que “a nova ligação à cidade de Marraquexe, em Marrocos, constitui um novo mercado de origem para a Região e um novo destino para os madeirenses”.