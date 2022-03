Madeira: “Rui Abreu tem cumprido o programa com as comunidades”

O presidente do Governo da Madeira escusou-se esta segunda-feira a comentar a nomeação do ex-líder da estrutura regional do PS Paulo Cafôfo para secretário de Estado das Comunidades, afirmando que o seu executivo tem “uma política regionalizada” nesta área.

“Não tenho nenhum comentário a fazer”, declarou o chefe do executivo, de coligação PSD/CDS, quando questionado pelos jornalistas sobre a integração de Paulo Cafôfo no XXIII Governo Constitucional, liderado pelo socialista António Costa.

O governante social-democrata realçou que a Madeira tem “uma política regionalizada no que diz respeito às comunidades”, salientando o trabalho que tem sido realizado pelo diretor regional das Comunidades, Rui Abreu.

Para Miguel Albuquerque, Rui Abreu “tem cumprido o programa do Governo [Regional] no quadro do estreitamento do relacionamento com as comunidades e dos apoios necessários”, como no caso dos cidadãos que regressaram à região provenientes da Venezuela.

Por seu turno, o PS/Madeira “congratulou-se” publicamente com a nomeação do seu ex-presidente, considerando o líder dos socialistas insulares, Sérgio Gonçalves, que esta é “uma boa notícia para a região e para as comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo”.

Em comunicado, o maior partido da oposição da Madeira, que ocupa 19 dos 47 lugares na Assembleia Legislativa da região, anuncia vai entregar um voto de congratulação no parlamento insular sobre esta nomeação.

“A escolha de Paulo Cafôfo para secretário de Estado é uma prova do reconhecimento da sua competência e do trabalho que tem vindo a desenvolver”, diz Sérgio Gonçalves, enfatizando que, “ao fim de vários anos, a região voltar a ver um madeirense no Governo da República”.

Até ao presente, integraram anteriores Governos da República o centrista madeirense Baltazar Gonçalves (1978), que foi secretário de Estado do Turismo no executivo liderado por Mário Soares, enquanto o social-democrata Manuel Correia de Jesus teve a pasta dos Assuntos Parlamentares (1985-1987) e das Comunidades Portuguesas (1987-1991).

Também o socialista Bernardo Trindade foi secretário de Estado do Turismo nos governos de José Sócrates (PS).

O líder socialista regional, citado no comunicado, considera que “esta nomeação é também reveladora da importância que o primeiro-ministro atribui à Região Autónoma da Madeira, contrariando a mensagem que alguns partidos na região muitas vezes tentam passar”.

“Esta é mais uma prova de que António Costa está com a Madeira”, aponta Sérgio Gonçalves, sublinhando que este facto “representa um incentivo importante para o novo ciclo que o PS Madeira está a encetar, focado em vencer as eleições legislativas regionais do próximo ano e concretizar a alternância governativa na região”.