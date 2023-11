Madeira registou maior número de passageiros e aviões

Os aeroportos da Região Autónoma da Madeira registaram em outubro um movimento de 432.900 passageiros, transportados em 2.968 aeronaves, representando um crescimento de 10,6% e 5,2%, respetivamente, face ao período homólogo, anunciou a Direção Regional de Estatística (DREM).

Em comunicado, a DREM indica que os números registados em outubro, quando comparados com outubro de 2019, antes da pandemia de covid-19, traduzem-se num aumento de 54,5% no movimento de passageiros e de 38,4% no movimento das aeronaves.

A ocupação dos aviões movimentados nos aeroportos da região (Madeira e Porto Santo), em outubro, rondou os 86,2%, quando no mesmo mês do ano passado era de 82,3%.

O tráfego internacional cresceu 14,2% em relação ao período homólogo e o movimento doméstico registou um aumento de 6,9%, segundo os dados divulgados pela DREM.

No aeroporto da Madeira, o tráfego internacional (54,4%) predominou face ao doméstico (45,6% do total), enquanto no Aeroporto do Porto Santo “houve uma predominância do tráfego doméstico (75,5% do total), mas com menor desproporção face a setembro anterior”.

A Direção Regional de Estatística refere também que, entre janeiro e outubro deste ano, embarcaram e desembarcaram nos aeroportos da Madeira 4,1 milhões de passageiros, “uma metade correspondente ao tráfego exclusivamente entre aeroportos localizados em território nacional, que inclui as ligações interiores e domésticas (47,8% do total no seu conjunto) e outra ao internacional (52,2%)”.