Madeira: PSD/CDS falha maioria absoluta mas Albuquerque forma governo

A coligação PSD/CDS-PP venceu as eleições legislativas regionais da Madeira, mas falhou por um deputado a maioria absoluta, quando estão apuradas todas as freguesias, segundo dados oficiais provisórios.

“É uma vitória robusta”, comentou Luís Montenegro, líder do PSD que insistiu na “grande vitória” relativamente ao Partido Socialista. Recorde-se que Miguel Albuquerque, atual presidente do governo regional, afirmou durante a campanha que se demitiria se não obtivesse maioria absoluta.

“Esta coligação ganhou nos onze concelhos da Madeira, ganhámos em todos os concelhos da Madeira”, insistiu Miguel Albuquerque na intervenção depois de conhecidos os resultados e que se seguiu às declarações de Montenegro. O presidente do governo regional recordou o seu trabalho, nomeadamente a gestão que fez da pandemia. Albuquerque prometeu que vai, “nos próximos dias” apresentar um governo “de maioria parlamentar”, decidindo assim manter-se à frente do governo da Madeira, mas excluindo qualquer acordo com o Chega.

Luís Montenegro, presente no Funchal, não se tinha manifestado sobre a solução governativa já que o PSD, coligado com o CDS-PP, obteve 43,13% dos votos (58.399 votos) e 23 lugares no parlamento regional, constituído por um total de 47 deputados. Na Madeira esteve também na noite eleitoral o líder do CDS-PP, Nuno Melo.

Há quatro anos, o PSD elegeu 21 deputados, perdendo pela primeira vez a maioria absoluta que detinha desde 1976, e formou um governo de coligação com o CDS-PP (três deputados). O parlamento regional é constituído ainda por 19 deputados do PS, três do JPP e um da CDU (PCP/PEV).

A segunda força política mais votada foi o PS, com 21,30% dos votos e 11 mandatos, quando há quatro anos tinha conseguido 36,59% dos votos e 19 mandatos.

O JPP consegiu 14.933 votos, o que representa 11,03%, e cinco mandatos, quando em 2019 tinha alcançado três mandatos e 7.830 votos (5,59%).

A quarta força política mais votada foi o Chega, que na segunda vez que se apresentou a votos nas regionais da Madeira conseguiu 8,88% (12.028 votos). O partido vai estrear-se no hemiciclo regional com quatro deputados.

Em quinto lugar ficou a CDU (PCP/PEV), com 2,72% e 3.677 votos, o que lhe permitiu manter o deputado único que tinha no parlamento regional.

Seguem-se, na lista dos resultados, três partidos que conseguiram eleger um deputado cada um: a Iniciativa Liberal, que também vai estrear-se no hemiciclo, depois de obter 3.555 votos (2,63%), o PAN, com 3.046 votos (2,25%), e o Bloco de Esquerda, com 3.036 votos (2,24%).

Tanto para o PAN como para o Bloco de Esquerda este é um regresso à Assembleia Legislativa Regional.

Sem eleger deputados ficaram o PTP (1,01%/1.369 votos), o Livre (0,63%/858 votos), o RIR (0,54%/727 votos), o MPT (0,51%/696 votos) e a ADN (0,46%/617 votos).

Registaram-se ainda 838 votos em branco (0,62%) e 2.790 nulos (2,06%).

Votaram nestas eleições 135.413 eleitores dos 253.865 inscritos, o que representa uma taxa de participação de 53,34% (ou de abstenção de 46,66%).