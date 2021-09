Madeira promove-se em novas plataformas digitais

O Governo Regional da Madeira apresentou hoje as novas plataformas digitais para a promoção de eventos regionais, como forma de “posicionar o destino turístico na exigência digital”, num investimento que rondou os 60 mil euros.

“As plataformas são intuitivas, fáceis e práticas de usar. Possuem uma forte componente informativa onde, o utilizador, vai encontrar todos os detalhes das festas, eventos e iniciativas que a ilha tem para oferecer, mas, também, uma forte componente visual, composta por galerias multimédia, vídeos e fotografias”, pode ler-se na nota de apresentação do projeto, que refere ainda que as informações estarão disponíveis em Português e Inglês.

O objetivo da digitalização do guia dos eventos passa por fornecer aos turistas e aos profissionais do turismo “informação atempada e atualizada dos eventos e dar resposta à crescente procura de informações sobre as iniciativas”.

“A facilidade de comunicação e de acesso à informação é uma exigência que se coloca por qualquer viajante. Através da consolidação deste projeto, estamos a posicionar também o destino turístico nesta exigência digital”, destacou o secretário do Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, na apresentação oficial das plataformas, que decorreu hoje no Museu de Eletricidade, no centro do Funchal.

O governante relembrou ainda que, quando este projeto nasceu, há três anos em formato de papel, tinha como ambição mostrar que a região “é um destino turístico que está sempre em festa”.

Eduardo Jesus sublinhou que “não era possível manter um projeto desta envergadura em suporte de papel” porque, desde o início, “esbarrou na dificuldade de uma permanente atualização”.

O secretário com a tutela do Turismo e Cultura acredita que esta será uma plataforma “inclusiva e bastante participada”.

As plataformas apresentadas dividem-se em três formatos: um site, denominado ‘www.eventsmadeira.com’, uma aplicação – ‘Madeira Events’ – que pode ser descarregada de forma gratuita, e a presença nas redes sociais com o nome ‘Visit Madeira Events’.

“Está desenhada para várias plataformas porque queremos que seja de fácil acesso a um vasto público. Temos um website que pode ser acedido através de desktop ou através de mobile e temos também uma aplicação mobile. Fazemos também a promoção de todos estes eventos através das nossas redes sociais, dedicadas de propósito aos eventos da Madeira”, explicou o diretor executivo da Associação de Promoção da Madeira (APM), Nuno Vale.

Todo o projeto que envolve as diferentes plataformas levou seis meses a ser criado e teve um custo de cerca de 60 mil euros, segundo o diretor da APM.

“O trabalho de criação e disponibilização dos conteúdos leva sempre mais tempo, especialmente nesta fase mais complicada em que foi difícil o arrancar dos eventos”, frisou Nuno Vale.