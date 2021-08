Madeira prolonga situação de calamidade mas reduz recolher obrigatório

O Governo da Madeira decidiu hoje prolongar a situação de calamidade até 30 de setembro, mas reduziu uma hora no período de recolher obrigatório, que passa a vigorar entre as 02:00 e as 05:00 a partir de sexta-feira.

O executivo de coligação PSD/CDS-PP indicou, após reunião do Conselho do Governo, que os espaços comerciais ficam também autorizados a funcionar até à 01:00 a partir da mesma data.

Atualmente, os estabelecimentos comerciais encerram às 00:00 em todo o território da região autónoma e o recolher obrigatório vigora entre as 01:00 e as 05:00.

O governo madeirense, liderado pelo social-democrata Miguel Albuquerque, sublinha, por outro lado, que se mantêm em vigor todas as medidas sanitárias de controlo da covid-19, nomeadamente o uso de máscara e o distanciamento físico.

A calamidade é o mais alto de três níveis de intervenção previstos na Lei de Bases da Proteção Civil, acima da contingência e do alerta.

De acordo com os dados mais recentes da Direção Regional de Saúde, o arquipélago da Madeira, com cerca de 251 mil habitantes, regista 362 casos ativos de covid-19, num total de 11.142 confirmados desde o início da pandemia e 75 mortos associados à doença.

A Madeira passou esta semana a ser considerada de ‘risco elevado’ relativamente à situação epidemiológica da covid-19 nos mapas do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC), que visam auxiliar decisões sobre viagens na União Europeia (UE).