Madeira lamenta falta de ligação direta à Venezuela

O parlamento da Madeira aprovou esta quarta-feira, por maioria, um voto de protesto ao Governo da República pelo “incumprimento da promessa de uma ligação aérea direta entre a região e a Venezuela”, da autoria do PSD.

“O Governo da República continua a enganar as nossas comunidades com o incumprimento das promessas de ligação aérea”, afirmou o deputado social-democrata Carlos Fernandes, na apresentação do voto de protesto, no plenário da Assembleia Legislativa, no Funchal.

O parlamentar sublinhou que a ligação aérea entre a Madeira e a Venezuela foi uma promessa do secretário de Estado das Comunidades, o madeirense Paulo Cafôfo, que indiciou várias datas para a sua concretização em 2022, mas a promessa nunca foi cumprida.

“Derramaram milhões de euros na TAP, uma companhia que nada faz pelas nossas comunidades”, disse Carlos Fernandes, lembrando que, em fevereiro, a agora ex-presidente executiva da companhia aérea portuguesa Christine Ourmières-Widener afirmou, durante uma visita à região, que a empresa não pretendia estabelecer ligações diretas entre Caracas e a Madeira, apontando antes para um reforço da frequência a partir de Lisboa.

“É lamentável”, declarou o deputado social-democrata.

O voto de protesto “pelo incumprimento da promessa de uma ligação aérea direta entre a Madeira e a Venezuela”, contou com o apoio do CDS-PP, partido que suporta o Governo Regional em coligação com o PSD, do JPP e do deputado único do PCP, mas registou o voto contra do PS, a maior força política da oposição regional (ocupa 19 dos 47 lugares do hemiciclo).

“Não nos revemos no voto de protesto”, afirmou o deputado socialista Alberto Olim, sublinhando que o Governo da República (PS), tal como o executivo regional, “também manifesta o seu interesse em estabelecer esta ligação” e que o secretário de Estado das Comunidades “tudo tem feito” nesse sentido.

Na reunião plenária de hoje, foi aprovado, por unanimidade, um voto de pesar “pelo falecimento de Jorge Eduardo da Cunha Nogueira [antigo presidente da Câmara Municipal do Porto Santo]”, da autoria do PSD.

Também por unanimidade, foram aprovados três votos de solidariedade e saudação no âmbito do Dia Internacional da Mulher, da autoria do PCP, do PSD e do PS, sendo que, no inicio da sessão, a presidência da Assembleia Legislativa entregou uma rosa branca a cada deputada e funcionária da instituição.