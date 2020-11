Madeira destino europeu mais seguro neste Natal

A Madeira é o destino europeu mais seguro para as suas férias de Natal e fim de ano segundo o site European Best Destinations.

Com até 12 vezes menos casos de Covid 19 por milhão de habitantes do que outros destinos europeus e com apenas uma morte, “a Madeira é um local seguro para as suas férias de Natal”, diz aquele site.

Para além do rótulo “Seguro e Limpo” implementado pelo Turismo de Portugal, as autoridades regionais da Madeira estabeleceram cartas de saúde muito rigorosas para acolher os viajantes nas melhores condições de segurança, garantindo-lhe férias dedicadas ao lazer, à descoberta e ao relaxamento.

“Na Madeira, a precaução e o relaxamento são a combinação perfeita para as suas férias de inverno”, diz o site, recordando que “nenhuma quarentena é exigida na chegada graças ao teste covid-19 que tem de ser feito no máximo 72 horas antes da sua partida para o arquipélago.

“Neste inverno, mime-se com uma verdadeira lufada de ar fresco e descubra o mais belo destino tropical da Europa”, conclui o European Best Destinations.

