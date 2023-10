Madeira bate novo recorde de residentes estrangeiros

O número de estrangeiros residentes na Madeira em dezembro de 2022 atingiu o valor mais elevado desde 2008: 11.793 pessoas numa população regional de 253.259 habitantes. Os cidadãos nascidos no Reino Unido e na Alemanha representam mais de um quinto desta fação.

Segundo dados divulgados pela Direção Regional de Estatística da Madeira (DREM) esta sexta-feira, os estrangeiros residentes representavam em 31 de dezembro 4,7% do total da população do arquipélago.

A DREM indica que a maioria são pessoas detentoras de títulos de residência, havendo apenas uma com visto de longa duração.

Os cidadãos nascidos na Venezuela representam 19,7% dos estrangeiros residentes, seguindo-se os do Reino Unido (11,8%), Alemanha (9,4%), Brasil (9,2%) e Itália (5,5%).

Este serviço do governo madeirense destaca deste grupo de cinco nacionalidades a comunidade alemã porque “registou um maior incremento (mais 218 pessoas; +24,5%) no número de estrangeiros detentores de títulos de residência”. Em 2021 eram os alemães residentes no arquipélago eram 888, número que subiu para 1.106 em 2022.

Os alemães “foram os principais impulsionadores do aumento da população estrangeira registado na região entre 2021 e 2022”, contribuindo com 2,1 pontos percentuais (p.p.) para o aumento de 13,3%.

Nas posições seguintes surgem os nacionais do Reino Unido (1,7 p.p.), São Tomé e Príncipe (1,3 p.p.) e Estados Unidos da América (1,2 p.p.)

A DREM sublinha ainda que o número de estrangeiros de nacionalidade venezuelana baixou 1,3% entre 2021 e 2022, passando de 2.353 para 2.323 pessoas.