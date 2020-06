Madeira apresenta-se como “Portugal Tropical”

A Associação de Promoção da Madeira (APM) vai lançar a campanha “Portugal Tropical”, que pretende desafiar os visitantes oriundos do mercado nacional a descobrir o arquipélago, foi anunciado. “A nova campanha da Madeira pretende mostrar que podemos encontrar nestas ilhas o lado tropical de Portugal”, lê-se numa nota divulgada pela APM.

A campanha começa no dia 15 de junho e divide-se em dois períodos: junho/julho e setembro/outubro.

Segundo a nota da APM, o objetivo é “dar a conhecer a Madeira no mercado nacional, sob um novo ângulo, reforçando a forte componente de natureza e apresentando-se como a opção perfeita para férias de longa duração”.

“Esta é uma campanha ousada, que pretende chamar a atenção pelas suas características quase disruptivas e que tem como objetivo dar a conhecer atributos da Madeira que são pouco conhecidos no mercado nacional, nomeadamente a sua natureza exuberante”, escreve o presidente da APM, Nuno Vale.

O responsável destaca que esta região “tem feito um bom trabalho a nível da segurança sanitária, que já mereceu o reconhecimento de organismos, como o site European Best Destinations (Melhores Destinos da Europa), que considerou a Madeira como um dos locais mais seguros na Europa para viajar neste verão, assim como a praia do Porto Santo – uma das mais seguras em toda a Europa”.

“As ilhas da Madeira e Porto Santo são, por isso, o destino ideal para a retoma das viagens”, sublinha Nuno Vale.

De acordo com os dados divulgados domingo, a Madeira tem apenas um caso ativo de covid-19, mantendo o acumulado de 90 infetados, sem qualquer óbito e ausência, neste momento, de doentes a precisar de cuidados hospitalares.

A campanha “Portugal Tropical” salienta que o conceito de viagens levam “o nosso imaginário” para destinos com características como “o mar com temperaturas amenas, praias de água cristalina, uma floresta milenar e paisagens que parecem desenhadas”, muitas vezes em países distantes, mas que podem ser encontrados “aqui tão perto, na Madeira”.

A APM realça a mensagem da campanha com a proclamação “se não fosse tão perto, iria achar que é muito longe”, complementado com as imagens deste destino que parecem “incríveis” e mostram “os verdes das cascatas inesperadas, o azul do mar e o tom quente da luz única da ilha”.

A campanha recorda que a Madeira tem a Floresta Laurissilva, considerada Património Mundial da Humanidade desde 1999, “cascatas de cortar a respiração e as plantas tropicais, que não sendo endémicas, nascem na Madeira como se estivessem em casa”.

O arquipélago é também conhecido pelo ”azul invulgar do mar”, pelas piscinas naturais e pela praia do Porto Santo, com nove quilómetros de extensão, refere a APM.

A campanha não esquece “os aromas e cores das flores e frutos tropicais”, com variedades como as estrelícias, orquídeas, helicónias, hibiscos e próteas, espécies que “nascem de forma natural, para embelezar a ilha”, enquanto os frutos exóticos “oferecem uma viagem de sabores, que ficam guardados na memória como o maracujá, a banana, a papaia, o abacate, a anona, os araçaís e muitos outros”.

“Este ano, viaje para longe, mesmo aqui tão perto. Visite a Madeira!” recomenda a campanha que pretende marcar o arranque do turismo, o principal setor económico da região autónoma que sofreu um duro revés com a pandemia da covid-19.

“Portugal Tropical” vai ser divulgado através da televisão, de uma rede de ‘mupis’ em Lisboa e Porto e nas redes sociais.