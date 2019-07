Madeira aposta no envio de produtos regionais para o continente

O Conselho de Governo da Madeira decidiu apoiar a Madeira Air Integrated Solutions (MAIS), que gere o avião cargueiro que semanalmente transporta produtos regionais para o continente, em 250 mil euros, revela o Jornal Oficial da Região.

Numa resolução publicada foi decidido apoiar a “ação comercial de promoção dos seus serviços, na promoção e divulgação das produções com a marca ‘Produto da Madeira’, contribuindo para o incremento da sua valorização e o alcance de novos mercados, no ano 2019”, com um montante de 250 mil euros.

Este valor será protocolado entre as duas entidades e permitirá que o avião de carga possa usar publicidade de produtos regionais na sua fuselagem.

O Governo Regional da Madeira considera que desta forma se pode “gerar mais receitas e rentabilidade para os agricultores, produtores e demais operadores económicos”.

Argumenta ainda “que o sector agrícola, das pescas e do agroalimentar, por força da conjugação dos apoios comunitários, regionais e dos investimentos particulares, tem vindo a assistir nos últimos anos a um período de desenvolvimento e crescimento, tendo adquirido uma dimensão empresarial que não se compadece com o escoamento das respetivas produções no mercado regional”.

Os principais produtos a usufruírem deste método de envio são a anona, a dourada, flores, bem como outros que são expedidos pela Associação de Jovens Agricultores da Madeira.