Madeira agraciou personalidades e entidades no 10 de Junho

O Conservatório – Escola Profissional das Artes da Madeira Eng.° Luiz Peter Clode, Fundação João Pereira, Ernesto Borges Machado e Isabel Santa Clara foram as duas entidades e as duas personalidades agraciadas este ano no Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas, em cerimónia que se realizou no Palácio de São Lourenço, no Funchal.

Antes de lhes serem impostas as medalhas atribuídas pelo Presidente da República, foi lido um breve resumo da sua biografia e justificativa para esta honra de Estado.

