Madeira acolhe conferência internacional sobre fibras naturais

A Universidade do Minho, em parceria com a Fibrenamics e a Sciencentris, organiza a 6ª Conferência Internacional sobre Fibras Naturais (ICNF2023) de 19 a 21 de junho, no VidaMar Resort Hotel, no Funchal. O evento vai reunir mais de 270 investigadores, profissionais da indústria e académicos de cerca de 40 países.

Este é um dos principais encontros mundiais sobre fibras naturais, uma área com elevado potencial de inovação para responder as necessidades sociais e económicas de sustentabilidade e economia circular, havendo inúmeros projetos aplicados em setores como saúde, defesa, construção, mobilidade ou têxteis. O tema do evento, “Soluções Sustentáveis Inspiradas na Natureza”, destaca as fibras naturais como fundamentais para a criação de soluções inteligentes e ecológicas para as gerações futuras, tendo o foco em discussões interdisciplinares para a geração e transferência de conhecimento.

Entre os oradores estão nomes como You-Lo Hsieh (Universidade da Califórnia, EUA), M. Auxiliadora Prieto (Plataforma SusPlast e Conselho Nacional de Investigação de Espanha) e Nicola M. Pugno (Universidades de Trento, Itália, e Queen Mary de Londres, Reino Unido). A presença de entidades como o Centro de Investigação Técnica VTT (Finlândia), a Fraunhofer (Alemanha), a Fibrenamics (Portugal) ou as universidades de Tohoku (Japão), Plymouth (Reino Unido) e Deakin (Austrália) sublinha a importância da cooperação internacional no tema. O programa inclui mais de 180 apresentações orais, 85 posters e 20 submissões para o “Natural Fibrenamics Award”, que distingue projetos ímpares neste âmbito.

Segundo o coordenador da ICNF2023, Raul Fangueiro, também presidente da Fibrenamics e vice-presidente da Escola de Engenharia da UMinho, a dimensão desta iniciativa demonstra a relevância das fibras naturais, considerando a emergência no desenvolvimento de soluções mais sustentáveis, com base em recursos renováveis e com menor impacto ambiental. “Esperamos no final desta conferência avançar decisivamente no conhecimento sobre estes fantásticos materiais, que podem contribuir para um futuro melhor para todos”, acrescenta.

O site oficial é www.icnf2023.fibrenamics.com.