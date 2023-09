Eu não sei bem o que Christine Lagarde pretende, ou melhor, pretende controlar a inflação através da subida da taxa de juro e pede aos governos para nao apoiarem aqueles que estão a cair na pobreza. Portanto prefere a miséria dos outros ao aumento de preços.

Claro que os aforradores e os bancos ficam muito contentes com essa distorção por parte do regulador do mercado.

Pedro Guimarães