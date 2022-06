Macron vai a Lisboa no final do mês

O Presidente francês, Emmanuel Macron, estará em Lisboa no dia 30 de junho para participar na Conferência dos Oceanos, retribuindo assim a visita de Marcelo Rebelo de Sousa que em fevereiro esteve em Brest, na One Ocean Summit.

Para já, ainda não são conhecidos mais pontos na agenda do Presidente francês em Portugal, estando apenas confirmada a participação do chefe de Estado na Conferência dos Oceanos das Nações Unidas (UNOC), segundo fonte oficial do Palácio do Eliseu.

A Conferência dos Oceanos realiza-se em Lisboa entre 27 de junho e 01 de julho. Este encontro de alto nível sobre o futuro do mar e dos oceanos deveria ter decorrido em 2020, mas devido à pandemia foi adiado, decorrendo este ano.

O evento é co-organizado com o Quénia e vai trazer a Portugal cerca de duas dezenas de chefes de Estado e Governo.

Delegações de 193 países participarão neste encontro, que irá abordar ameaças aos oceanos, como a perda de oxigenação e consequente acidificação, que destrói a biodiversidade, poluição marinha e formas de “economia azul” que permitam explorar recursos sem os esgotar.

A conferência estará centrada na Altice Arena, ao Parque das Nações, mas outros espaços, como a marina e o Pavilhão de Portugal, acolherão iniciativas laterais e organizações não-governamentais que pediram para estar na conferência, com mais de 500 pedidos registados.

Além das sessões plenárias no auditório da arena, decorrerão “diálogos interativos” e outras sessões na adjacente Sala Tejo, com temas como a poluição marinha, redução da acidificação, pesca sustentável e outras metas que fazem parte dos objetivos de desenvolvimento sustentável das Nações Unidas para os oceanos.