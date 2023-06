Macron solidário com vítimas de ataque em Annecy

O Presidente francês Emmanuel Macron denunciou esta quinta-feira um “ataque de cobardia absoluta” em Annecy, no leste do país, onde pelo menos cinco pessoas foram feridas, incluindo crianças pequenas, por um homem armado com uma faca.

“Crianças e um adulto estão entre a vida e a morte. A nação está em choque”, afirmou o Emmanuel Macron, numa publicação no Twitter. “Os nossos pensamentos estão com as vítimas, as suas famílias e as forças mobilizadas”, acrescentou o Presidente francês.

Antes, a France-Presse (AFP) tinha avançado que o ataque causou sete feridos, incluindo seis crianças pequenas.

Um agressor com uma faca feriu esta quinta-feira várias pessoas, incluindo crianças, em Annecy, cidade dos Alpes Franceses, tendo sido detido após o ataque, informou o Ministério da Administração Interna do país.

O ministro Gerald Darmanin disse que o ataque ocorreu numa praça na cidade de Annecy, perto do lago, numa mensagem publicada no Twitter, onde acrescentou que a polícia deteve o agressor.

Deputados e membros do Governo francês interromperam um debate na Assembleia Nacional para fazer um minuto de silêncio e a primeira-ministra, Élisabeth Borne, vai deslocar-se a Annecy, indicou a AFP.

O homem, que foi preso, atacou por volta das 09h45 (locais, 08h45 em Lisboa) crianças de cerca de três anos que estavam num parque perto do Lago Annecy.

Segundo a AFP, que cita uma fonte próxima, três das vítimas correm risco de vida.