Macron reeleito com 58% dos votos

Emmanuel Macron foi reeleito para um segundo mandato como presidente francês, numa segunda volta em que terá obtido cerca de 58% dos votos contra 42% de Marine Le Pen.

Macron tinha sido eleito há cinco anos pela primeira vez, vencendo nas urnas contra a candidata de extrema-direita Marine Le Pen, tornando-se, nessa data, o mais jovem chefe de Estado francês.

Emmanuel Macron nasceu no norte da França, em Amiens, no dia 21 de dezembro de 1977, um ano depois da morte da primeira filha dos pais (a bebé faleceu devido à complicações no parto).

Vindo de uma família composta por médicos, o político é o filho mais velho de três irmãos. Criados em Amiens, as crianças estudaram numa tradicional escola jesuíta da região, embora a família não fosse religiosa.

Aos 16 anos foi enviado para Paris para concluir o ensino médio. Na faculdade, Macron estudou no Lycée Henri-IV, em Paris. Também concluiu uma tese sobre Maquiavel. Em seguida fez um mestrado em filosofia pela Universidade de Paris Nanterre. Também se graduou na École Nationale d’Administration, em Paris, onde estudou administração pública e política internacional.

No princípio da carreira, Emmanuel Macron foi assistente editorial do filósofo contemporâneo Paul Ricoeur. Em 2004 passou a atuar como inspetor financeiro do Ministério da Economia.

Em 2008 abandonou o serviço público e entrou para o banco de investimento Rotschild, onde esteve a frente da aquisição de uma filial da farmacêutica Pfizer pela Nestlé.

Quatro anos mais tarde, tornou-se conselheiro económico e secretário-geral adjunto do então presidente François Hollande.

Em 2014 tornou-se ministro da Economia de François Hollande. Durante esse período, promoveu um pacote de reformas para estimular a economia francesa que ficou conhecido como loi Macron.

Passados dois anos, criou o En marche!, movimento popular que se autointitula nem de esquerda, nem de direita, e tem uma postura favorável à União Europeia.

Emmanuel Macron é casado com Brigitte Trogneux, a sua antiga professora de teatro durante os tempos da escola.Ela é 24 anos mais velha do que o marido. Quando se conheceram (em 1994), Emmanuel tinha 15 anos e a professora 39.

Especula-se que, na ocasião, o futuro presidente da França teria dito à professora que se casaria com ela. A promessa parecia uma ilusão, inclusive porque Brigitte era casada e tinha três filhos. Os pais de Macron, cientes dos planos do filho, decidiram trocá-lo de escola e enviá-lo para estudar em Paris.

Brigitte efetivamente divorciou-se para ficar com o antigo aluno. A professora e o agora presidente casaram quando Macron tinha 29 anos (Brigitte tinha 54).