Macron: os franceses escolheram um projeto claro

“Num momento em que os franceses mais uma vez me confiam a mais alta responsabilidade, estou ciente da gravidade dos tempos. Do regresso da guerra na Europa à pandemia, passando pela emergência ecológica, raramente o nosso mundo e o nosso país foram confrontados com tamanha combinação de desafios”, declarou Emmanuel Macron.

O presidente reeleito mencionou a vitória com 58,5% dos votos contra Marine Le Pen, e considerou que os franceses tinham feito “a escolha de um projeto claro” diante das “sereias das ideologias cujas tentações julgávamos ter deixado” no século XX. século e à “demagogia fácil”.

“O tempo que se abre será o de uma ação resoluta para a França e para a Europa”, prometeu. “Agir antes para evitar qualquer escalada após a agressão russa na Ucrânia, ajude a democracia e a coragem a vencer, construir uma nova paz europeia e uma nova autonomia no nosso continente”, disse Macron, que também se comprometeu a “agir por uma sociedade de pleno emprego”, contra “as desigualdades, reconstruindo a escola e o sistema de saúde”, contra “as inseguranças da vida quotidiana e do terrorismo que ainda espreita”.

Como manda a tradição, vinte e um tiros de canhão foram disparados do Hôtel des Invalides. Esta posse não marcou o início do novo mandato de cinco anos: oficialmente será necessário aguardar o término do primeiro, que terminará na sexta-feira, 13 de maio.