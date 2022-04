Macron e Le Pen na segunda volta das eleições

Os candidatos Emmanuel Macron e Marine Le Pen vão defrontar-se na segunda volta das eleições presidenciais em França, no dia 24 de abril.

De acordo com sondagens à boca das urnas, o Presidente francês cessante, Emmanuel Macron, e a candidata da União Nacional (extrema-direita), Marine Le Pen, foram os dois candidatos mais votados com entre 28,6 e 29,7% e entre 23,5 et 24,7%, respetivamente.

As estimativas dos institutos Opinionway, Ifop e Harris indicam ainda que o candidato da esquerda radical Jean-Luc Mélenchon ficou em terceiro lugar nesta primeira volta com entre 19,8% e 20,5% dos votos.

A abstenção terá sido alta, entre 26,2% e 29,1%, de acordo com duas das estimativas. Em 2017, foi de 22,2% na primeira volta das presidenciais.

Cerca de 48,7 milhões de eleitores franceses foram hoje chamados às urnas para a primeira volta das eleições presidenciais, à qual se apresentaram 12 candidatos.