Macron anuncia vacinação obrigatória para certos profissionais

Os profissionais da saúde que trabalham em serviços ligados à terceira idade serão obrigatoriamente vacinados, anunciou esta noite o presidente francês Macron.

Por enquanto, a vacinação não será obrigatória para o público em geral, anuncia Emmanuel Macron, que conta com “confiança”. O presidente exortou os franceses a serem vacinados por “um senso de espírito coletivo”, especificando que 9 milhões de doses ainda estão disponíveis, e insiste na vacinação especialmente para os idosos e grupos de risco.

A vacinação obrigatória dos cuidadores de pessoas da terceira idade será controlada. A partir de 15 de setembro, as verificações serão realizadas e quem não cumprir a obrigação de vacinação será punido. Nesta fase, 61,3% dos profissionais do lar de idosos receberam pelo menos uma dose, 51% estão totalmente vacinados. Em relação aos cuidadores particulares, 81% receberam a primeira dose, 76,1% as duas doses.

O uso do “passe sanitário” será alargado. Este certificado, que em França é necessário para viajar dentro da União Europeia ou para entrar numa discoteca, será solicitado em bares, restaurantes, parques de diversões, comboios, autocarros e aviões a partir do início de agosto. Também será necessário para estabelecimentos médicos. Para eventos e locais de lazer com mais de 50 pessoas, será necessário a partir de 21 de julho. Resumindo: terá de estar vacinado ou ter resultado de teste negativo.

“Conseguimos controlar a epidemia”, disse Emmanuel Macron na abertura de seu discurso, saudando os esforços dos franceses e o primeiro sucesso da vacinação em direto do Grand Palais Ephémère, em Paris.