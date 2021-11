Macron anuncia reforço de medidas anti-covid

“A situação sanitária que vivemos está a piorar em toda a França”, disse o presidente francês, Emmanuel Macron, em mensagem televisiva esta terça-feira.

Pela nona vez desde o início da crise da Covid-19, Emmanuel Macron dirigiu-se solenemente aos franceses, terça-feira, 9 de novembro, com um objetivo múltiplo: impulsionar o reforço da vacina em face da repercussão da epidemia, para elogiar seu recorde e discutir as prioridades para o final do mandato de cinco anos.

O chefe de estado anunciou que uma terceira dose da vacina será necessária para aqueles com mais de 65 anos se quiserem manter seu histórico de saúde após 15 de dezembro.

Como o número de casos diários aumenta e os estudos mostram um declínio na eficácia da vacina após alguns meses, essa categoria é a que corre maior risco.

De acordo com o ministério da saúde, metade dos pacientes em hospitais de terapia intensiva tem atualmente mais de 65 anos, ante um terço no final de agosto.

“Pessoas com menos de 65 anos também veem a proteção da vacina diminuir com o tempo. Além disso, enquanto falo com vocês, mais de 80% das pessoas em terapia intensiva têm mais de 50 anos, acrescentou. É por isso que uma campanha de recall será lançada no início de dezembro para nossos compatriotas de 50 a 64 anos. ” O mero anúncio do discurso presidencial na sexta-feira impulsionou os pedidos de nomeações para vacinação.

Na segunda-feira, mais de 97.000 vagas foram reservadas para uma terceira dose de Doctolib, mais do que o dobro da média das últimas semanas.

As eleições em França vão acontecer a 10 e 24 de abril de 2022 e Emmanuel Macron ainda não declarou se é ou não candidato à sua própria sucessão.