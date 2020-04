Macron anuncia fim gradual do confinamento dia 11 de maio

Num discurso aos franceses esta segunda-feira à noite, o presidente Emmanuel Macron anunciou a passagem a uma nova fase das regras de confinamento a partir de 11 de maio.

“As escolas deverão retomar as suas atividades” a partir dessa data as suas atividades, mas o Presidente da República não prevê abrir as universidades que deverão ficar fechadas até ao final do ano letivo.

Macron anunciou ainda que, a partir de então, os franceses deverão usar máscara nos locais públicos.

O presidente francês prometeu ainda um plano de apoio a várias atividades económicas, ajuda para estudantes e outras pessoas afetadas pela crise, e garante que o governo apresentará um plano de ação nos próximos dias.

No seu discurso, Macron salienta ainda que os testes de despistagem do coronavírus serão realizados em grande escala a um máximo de cidadãos, e promete a abertura das fronteiras com os parceiros da União Europeias mas não com outros Estados.