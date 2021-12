Macron: 2022 pode ser o ano de saída da epidemia

Emmanuel Macron fez esta sexta-feira, 31 de dezembro, os últimos votos do seu mandato de cinco anos aos franceses sob a ameaça da pandemia.

O chefe de Estado anunciou “semanas difíceis”, mas acredita existerem verdadeiras razões de esperança. “2022 pode ser o ano do fim da epidemia”, disse Emmanuel Macron.

“A vacinação é o nosso maior património”, disse, e lembrou que será possível superar a onda epidémica limitando ao máximo as restrições. “Estou decididamente otimista para o ano que está por vir, e não só para o ano de 2022, mas também para os anos que virão”, acrescentou o presidente.

Macron ainda não anunciou se vai concorrer novamente em 2022 à presidência, mas defendeu a gestão da crise da saúde e destacou as boas notícias no plano económico e do emprego. O crescimento deve chegar a 6,7% em 2021 e 3,6% em 2022, segundo a Banque de France, explicou. E o desemprego permanece no nível mais baixo desde 2008, em 8,1%.