Machico regressa ao passado

A cidade de Machico, na Madeira, regressa a partir de sexta-feira e durante três dias ao passado com a realização de mais uma edição do Mercado Quinhentista, um evento que conta com a participação de centenas elementos.

Este programa, que vai na sua 14.ª edição, passou a integrar o calendário de animação turística do destino Madeira, fazendo recordar o desembarque dos descobridores da ilha, em Machico, na altura em que se comemoram os 600 anos da descoberta da Madeira e do Porto Santo.

Esta celebração fez com que o Governo Regional quase duplicasse o investimento que faz anualmente neste cartaz, passando o apoio de 11 mil para 21 mil euros.

O programa desta edição tem como tema “O Desembarque” e conta com a participação de 47 grupos que vão animar o centro da cidade, tendo como elemento visível um palco em forma de caravela instalado na praça principal de Machico.

A animação inclui, entre outros elementos música, teatro, dança, saltimbancos, falcoaria e artes circense.

Além dos 42 grupos de escolas e associações regionais, participam cinco grupos oriundos do continente (dois de música e três de teatro).

O desembarque dos navegadores Tristão Vaz Teixeira e Gonçalves Zarco na baía de Machico, seguido do cortejo dos navegadores, que integra 1.300 figurantes com trajes da época, no sábado, é um dos pontos altos do programa.

Na noite deste dia, está previsto o teatro de fogo “Ritual do Sacrifício”.

Na véspera, terá lugar o cortejo de Machim e Ana d’Arfet, uma lenda narrada oralmente que se reporta ao início da civilização, relacionado com uma história de amor, em que um jovem inglês que se enamorou de uma jovem dama prometida a um nobre.

Este, juntamente com amigos, engendrou um plano para a resgatar antes da cerimónia e fugirem para França, mas uma tempestade acabou por levá-los para a ilha, pelo que o programa inclui um teatro de fogo denominado “Uma Estória de Amor”.

No domingo acontece um espetáculo piromusical, “À Luz das Caravelas”, um projeto da empresa Macedos Pirotecnia, além do teatro de fogo com o tema “O Festim”.

Durante os três dias do programa haverá torneios a cavalo numa liça e passeios equestres, e um mercado que faz retroceder no tempo em termos de coisas a “mercar” (comercializar).

Esta iniciativa foi inicialmente organizada pela escola secundária e associações de Machico, passando a ter o apoio da Câmara Municipal e do governo madeirense, sendo um dos eventos que cresceram ao longo dos anos e conseguem levar milhares de pessoas ao concelho.