Macedónia do Norte derrota Alemanha

A Macedónia do Norte provocou a reviravolta na qualificação europeia para o Qatar 2022, com uma vitória por 2 a 1 na casa da Alemanha.

Goran Pandev finalizou uma deliciosa jogada da equipa para surpreender os vencedores do Mundial do Brasil 2014 pouco antes do intervalo, mas a grande penalidade de Ilkay Gundogan restaurou o empate aos 63 minutos.

Depois de Timo Werner ter perdido uma chance flagrante de colocar a Alemanha à frente, Eljif Elmas conseguiu marcar e obter para a Macedónia um de seus melhores resultados de todos os tempos.

Com os resultados desta semana a Arménia fica na frente do grupo com 9 pontos, enquanto que alemães e macedónios partilham o segundo lugar com seis pontos.