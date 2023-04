Macau já tem 17 restaurantes com estrela Michelin

Dois restaurantes em Macau conquistaram uma estrela Michelin, entre os 17 restaurantes distinguidos no território na edição deste ano do Guia Michelin de Hong Kong e Macau.

Na edição do ano passado, Macau tinha perdido três restaurantes com estrelas Michelin, totalizando 15 estabelecimentos distinguidos na classificação do guia.

O restaurante “The Huaiyang Garden”, no ‘resort’ The Londoner, entrou para o grupo dos estabelecimentos com uma estrela, enquanto “Five Foot Road”, no MGM, foi promovido de “selecionado” a uma estrela, indicou a organização do guia gastronómico, em comunicado.

Três restaurantes de Macau, “Robuchon au Dôme” e “The Eight 8”, ambos no hotel-casino Grand Lisboa, e “Jade Dragon”, no ‘resort’ City of Dreams, mantiveram três estrelas Michelin, enquanto cinco mantiveram duas estrelas: “Alain Ducasse at Morpheus” (City of Dreams), “Feng Wei Ju” (hotel StarWorld), “Mizumi” (Wynn Macau), “Sichuan Moon” (Wynn Cotai) e “Wing Lei” (Wynn Macau).

Nove restaurantes, contra sete em 2022, apresentam agora uma estrela Michelin: “Five Foot Road”, “Lai Heen” (Galaxy), “8 1/2 Otto e Mezzo – Bombana” (Galaxy), “Pearl Dragon” (Studio City), “The Huaiyang Garden”, “The Kitchen” (Grand Lisboa), “Wing Lei Palace” (Wynn Cotai), “Ying” (hotel Altira), “Zi Yat Heen” (hotel Four Seasons).

Na distinção “bib gourmand”, conferida aos restaurantes que oferecem menus de três pratos por menos de 400 patacas (cerca de 45 euros), mantêm-se sete estabelecimentos em Macau, entre eles o português “O Castiço”.

Além destes, destaque para 20 restaurantes selecionados, incluindo quatro de cozinha portuguesa: “A Lorcha”, “Banza”, “Espaço Lisboa” e “Manuel Cozinha Portuguesa”.

O restaurante educacional do Instituto de Formação Turística (IFT), de gastronomia macaense, voltou a conquistar uma estrela verde, que distingue uma cozinha sustentável.

O Guia Michelin de Hong Kong e Macau distinguiu 95 restaurantes com estrelas Michelin, 78 dos quais em Hong Kong e 17 em Macau. A cerimónia de atribuição dos prémios realizou-se no Grand Lisboa Palace, ‘resort’ da Sociedade de Jogos de Macau (SJM).